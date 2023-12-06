تطورات جديدة حول إصدار عفو عام في الاردن - وثيقة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وقع العشرات من النواب على مذكرة إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، طالبوا فيها بإصدار مشروع قانون عفو عام.



وجاء في المذكرة التي تبنّاها النائب عبد الله أبو زيد،ان أسباب إصدار قانون العفو العام تتمثل بالظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع كلفة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، واكتظاظ السجون، بالإضافة إلى منح فرصة جديدة للمحكومين لممارسة حياة طبيعية.

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