"تقدم النيابية" تبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة

الوكيل الإخباري- عقدت كتلة تقدم النيابية اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة النائب رائد رباع الظهراوي بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة لبحث آلية عمل الكتلة في المرحلة المقبلة.



وقال الظهراوي إن الأولوية لعمل "تقدم النيابية" في المرحلة المقبلة ستكون لدعم مسيرة التحديث الشامل في المسار السياسي والاقتصادي والإداري وفق برنامج عمل شامل، ما يتطلب بذل جهود مضاعفة استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي أكدت أهمية الكتل النيابية ودورها المحوري في تجربة الحكومات البرلمانية.



وأوضح أن التجانس الكبير وتشابه الأفكار والطروحات ما بين أعضاء الكتلة من شأنه الارتقاء في عملها الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تذليل التحديات والمعوقات.

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