تقرير "المحاسبة" في مواجهة النواب تحت القبة الاثنين

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الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب يوم غد الاثنين، جلسة تشريعية هي السادسة منذ بدء انعقاد مجلس النواب العشرين. اضافة اعلان





ويناقش مجلس النواب عدد من مشاريع القوانين التي أرسلتها الحكومة إلى المجلس، إضافة الى التقرير السنوي لديوان المحاسبة لسنة 2023.



وكان تسلم مجلس النواب قبل أيام التقرير السنوي لديوان المحاسبة لسنة 2023، وفقا للمادة 119 من الدستور الأردني التي نصت على أن يقدم ديوان المحاسبة تقريره السنوي إلى مجلس الأمة بشقيه (النواب والأعيان)، ومن المتوقع إحالته إلى اللجنة المالية كما جرت العادة.



كما يناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024، ومشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024، بالإضافة إلى مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، ومشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.