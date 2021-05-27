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الخميس، 27-05-2021 10:28 ص

تواجد أمني كثيف في محيط مجلس النواب اليوم - صور

أمن 4


الوكيل الإخباري - خاص - رصدت عدسة " الوكيل الإخباري " صباح اليوم الخميس تواجد أمني كثيف بمحيط مجلس النواب إثر عقد جلسة نيابية سرية لمناقشة قرار اللجنة القانونية حول مذكرة نيابية متعلقة بما صدر عن النائب أسامة العجارمة، خلال كلمة له في المجلس.

وكان قد قال العجارمة، أمس الأربعاء ، " أؤكد باستمرار التزامي واحترامي لما تفرضه مواد النظام الداخلي".

وحاول أعضاء من مجلس النواب مقاطعة النائب أثناء الجلسة، ثم قدم تحية لأعضاء مجلس النواب ورفع يده بجانب رأسه مقلدا التحية العسكرية.

وعند مطالبة رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات له بالاعتذار رد العجارمة بقوله "افصلني"، ثم رفع الرئيس الجلسة.

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