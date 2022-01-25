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الثلاثاء، 25-01-2022 11:42 ص

توجه نيابي لتخفيض عقوبة النائب الرياطي

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الوكيل الإخباري - أكدت مصادر نيابية وجود توجه عام لدى مجلس النواب لتخفيض عقوبة النائب حسن الرياطي.

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وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن محاولات الإصلاح بين النواب أطراف الخلاف الذي وقع تحت قبة البرلمان مؤخرا، ما زالت مستمرة حتى الآن.

 

وأضافت أن رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي سيتدخل من أجل رأب الصدع بين النواب كان آخره مقاطعة نواب كتلة الإصلاح لجلسة أمس الاثنين وامتناع أعضائها عن الحديث خلال جلسة اليوم الثلاثاء في تعبير عن رفضهم للقرار الأخير بحق الرياطي.

 

وألمحت المصادر إلى عدم وجود نية لدى النواب شادي فريج واندريه حواري للمصالحة مع النائب الرياطي حتى اللحظة، فيما رجحت قبول توسط الدغمي نظرا لما يتمتع به من حنكة كبيرة في العمل البرلماني.

 

وقرر مجلس النواب، قبل نحو أسبوعين، في جلسة سرية تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين إثر المشاجرة تحت القبة خلال مناقشة التعديلات الدستورية.

 

 




 

 


 

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