توجه نيابي لتقديم مذكرة تطالب الحكومة بعدم رفع ضريبة الهايبرد

الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة الطاقة النيابية فراس العجارمة، الاثنين، إن قرار رفع الضريبة على مركبات الهايبرد توقيته غير مناسب في ظل الازمة الاقتصادية وجائحة كورونا. اضافة اعلان





وأضاف العجارمة، أن لجنة الطاقة ستتجه بتوقيع مذكرة نيابية والاجتماع مع وزير المالية، لعدم فرض هذه الرسوم في العام الحالي، وذلك في تصريح لقناة المملكة.



ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن، سلامة الجبالي طالب في وقت سابق، الحكومةَ بعدم رفع الضريبة الخاصة على المركبات الهجينة (هايبرد) بنسبة 10%، والمقرر تنفيذها اعتبارا من بداية العام المقبل.



وقال الجبالي في بيان صحفي، إن رفع الضريبة الخاصة على مركبات هايبرد، سيزيد من سعر المركبة الواحدة بين 1500- 3000 دينار تقريباً، وسيقلل إقبال المواطنين على شراء هذا الصنف من المركبات، وستتراجع إيرادات الخزينة العامة المتأتية من هذا القطاع.