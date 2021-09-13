توصيات نيابية هامة بشأن طلبة الجامعات

الوكيل الاخباري– بحثت لجنة التعليم والشباب النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، عددا من القضايا المتعلقة بشرط الاقامة للطلبة الدارسين في تركيا، والمدارس المشمولة بالأقل حظا، ونسبة المقاعد الجامعية المخصصة لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) الذين تقدموا لرفع المعدل.



وقال رئيس لجنة التربية النائب الدكتور بلال المومني، إن اللجنة توافقت مع المعنيين في وزارة التربية والتعليم على اعتبار أن كل طالب أقام في تركيا قبل 1/1/2021 يستحق معادلة الشهادة لطلبة الثانوية العامة في حال حقق باقي الشروط المطلوبة، فيما ستوصي اللجنة بمنح كل طالب سجل في المدارس التركية قبل تاريخ 17/1/2021 قيد معادلة، مع تحقيق الشروط والوثائق الرسمية المطلوبة.



وبحثت اللجنة أيضا في اجتماعها، المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في البادية الأردنية، والمدارس الأقل حظا في المملكة لخريجي الثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بالجامعات، مشيدة بمكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني واستمراريتها، حيث أوصت اللجنة برفع نسبة النجاح للمدارس المشمولة بمكرمة الأقل حظا إلى 40 بالمئة، بدلا من اعتماد نسبة 30 بالمئة، وأن يدخل فيها كل طالب حاصل على معدل في الثانوية العامة، ومعدله أكثر من 65 بالمئة.



وفيما يتعلق بطلبة الثانوية العامة للسنوات الماضية المعيدين والراغبين في التنافس، أشار المومني إلى أن عدد الطلبة المعيدين العام الدراسي الماضي 2020-2021 ومعدلاتهم فوق 95 بالمئة 3000 طالب، بينهم 1200 هم على مقاعد الدراسة الجامعية ضمن تخصصات الطب وطب الأسنان ويسعون لتحسين معدلاتهم من أجل الانتقال من جامعة إلى أخرى، فيما بلغ مجموع الطلبة النظاميين ومعدلاتهم 95 بالمئة من نفس العام 1500طالب فقط.



وأوصت اللجنة برفع نسبة المقاعد المخصصة في الجامعات لطلبة السنوات الماضية المعيدين إلى 20 بالمئة بدلا من 10بالمئة لتحقيق العدالة بين الطلبة، إضافة إلى استثنائهم من التنافس على مقاعد الطب وطب الأسنان.

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