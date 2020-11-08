توضيح حول حبر الاقتراع خلال الانتخابات

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن الحبر السائل المستخدم في الهيئة للتقطير على الاصبع ليس بيئة قابلة لنقل كورونا، بل ثبت أنه مُعقِم بعد فحصه أكثر من مرة ويعتبر بيئة غير ملائمة للفيروس.



وأضاف المومني في تصريحات صحفية، أنه رغم ذلك قررت الهيئة أن لا يكون استخدام الحبر بغمر الاصبع داخله بل بالتقطير على الاصبع، ما يضمن عدم نقل العدوى.



وأعلن الناطق باسم الهيئة جاهزيتها لاستقبال الناخبين بدءا من الساعة السابعة صباح الثلاثاء وحتى السابعة مساء، ما لم يقرر مجلس المفوضين تمديد مدة الاقتراع.



وبين أنه تم تزويد غرف الاقتراع بكافة متطلبات العملية الانتخابية، ويجري الان تقييم الوضع بشكل سريع.