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الأحد، 07-05-2023 10:52 م

توضيح نيابي حول مذكرة العفو العام

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الوكيل الاخباري - قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة أنه لن نواجه أية مشاكل فيما يتعلق بعقود الموظفين بعد وقف العمل بقانون الدفاع.

وأضاف في لقاء متلفز أن مشكلة آلاف الموظفين قد حلت قبل وقف العمل بقانون الدفاع.

وحول الحديث عن العفو العام بين الخلايلة أنه لم يتم رفع مذكرة رسمية من المجلس الى الحكومة ، منوها الى أن إصدار العفو يتطلب مراحل دستورية.

ونوه الى أن العفو العام غير ملّح ولكنه قد يكون فيما يتعلق بقضايا الغرامات المالية .

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