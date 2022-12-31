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السبت، 31-12-2022 02:57 م

جدول أعمال مزدحم في أولى جلسات النواب بالعام الجديد

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أدرج مجلس النواب، مشروع قانون معدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022 على أول جلسة للمجلس في عام 2023 والتي ستعقد يوم الاثنين المقبل.اضافة اعلان


وتضمن جدول أعمال الجلسة الرابعة، الذي اطلع "الوكيل الإخباري"، عليه، مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، ومنحه صفة الاستعجال.

كما تضمن جدول الأعمال كتاب رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة رقم ( 15069 ) تاريخ 16/11/2022 والمتضمن تقرير ديوان المحاسبة السنوي السبعون لعام 2021، وقرارات اللجان التالية:

أ‌- قرار اللجنة القانونية رقم (2) تاريخ 7/12/2022 والمتضمن مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية ورومانيا لسنة 2021.

ب‌- قرار اللجنة القانونية رقم (3) تاريخ 7/12/2022 والمتضمن مشـــــــــــــــروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الاشخاص بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص لسنة 2022. 

ج- قرار اللجنة القانونية رقم (4) تاريخ 7/12/2022 والمتضمن مشـــــــــــــــروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2022.

وتضمن جدول الأعمال إضافة القرارات التالية والتي أدرجت ضمن الملحق الأول:

- قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (2) تاريخ 21/12/2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022. 

- الكتب الواردة من الحكومة:

أ - كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ( 94101 ) تاريخ 11/12/2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022.

ب - كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ( 94113 ) تاريخ 11/12/2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022.

ج- كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ( 94124 ) تاريخ 11/12/2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2022.

د - كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ( 94126 ) تاريخ 11/12/2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022.

 




 

 


 

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