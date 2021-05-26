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الأربعاء، 26-05-2021 04:39 م

جلبة تحت القبة بعد مداخلة النائب أسامة العجارمة

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الوكيل الاخباري - وجّه النائب أسامة العجارمة التحية للشعب الأردني وأعضاء مجلس النواب، مؤكدا اعتزازه بأبناء الأردن وعشائرها جميعا.
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جاء ذلك في مداخلة تحت قبة البرلمان، قال النائب خليل عطية إنها لطلب طيّ وحفظ المذكرة النيابية التي تطالب بتحويل العجارمة إلى اللجنة القانونية باعتبارها المسؤولة عن النظام والسلوك.

ولدى سؤال رئيس المجلس، عبدالمنعم العودات، النائب العجارمة: "تعتذر؟"، أجاب العجارمة: "افصلني".

إلى ذلك، قاطع نواب العجارمة أثناء إلقائه كلمته، مشيرين إلى أنه “لم يعتذر عما صدر عنه من تصريحات”، قبل أن تحدث جلبة بشأن ذلك ،ويرفع رئيس المجلس عبد المنعم العودات الجلسة.
 

 




 

 


 

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