جلبة تحت القبة بعد وصف مجلس النواب بـ "مجلس حكي"

01:52 م

الوكيل الإخباري- شهدت جلسة مجلس النواب الأردني اليوم جدلاً واسعاً بعد أن وصف النائب أيمن البدادوة المجلس تحت القبة بـ "مجلس حكي"، وذلك أثناء كلمة ألقاها تحت قبة البرلمان اليوم الأربعاء.





ورد النائب أحمد هميسات على هذا الوصف عبر نقطة نظام، مؤكداً أن مجلس النواب هو مؤسسة رقابية وتشريعية، وليس مجرد "مجلس حكي"، وطالب رئيس المجلس بطرح تصويت على شطب عبارة "مجلس حكي" من أي تصريحات رسمية أو وثائق تتعلق بالمجلس.



وجرى التصويت على المقترح، وأسفر عن موافقة أغلبية أعضاء المجلس على رفض استخدام عبارة "مجلس حكي" .





