جلبة تحت القبة بعد وصف مجلس النواب بـ "مجلس حكي"

ورد النائب أحمد هميسات على هذا الوصف عبر نقطة نظام، مؤكداً أن مجلس النواب هو مؤسسة رقابية وتشريعية، وليس مجرد "مجلس حكي"، وطالب رئيس المجلس بطرح تصويت على شطب عبارة "مجلس حكي" من أي تصريحات رسمية أو وثائق تتعلق بالمجلس.
وجرى التصويت على المقترح، وأسفر عن موافقة أغلبية أعضاء المجلس على رفض استخدام عبارة "مجلس حكي" .
