جلسة تشريعية اليوم لمجلس النواب

الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة تشريعية لمناقشة تعديلات اللجنة المالية النيابية على مشروع قانون معدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2019.

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ويناقش المجلس قرار لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة بالموافقة على مشــروع قانون معدل لقانون الطيران المدني بعد إجراء تعديلات عليه، وكتاب رئيس مجلس الأعيان بشأن القانون المؤقت قانون معدل لقانون الشركات (المعاد من مجلس الأعيان) بعد موافقة الأعيان عليه مع إجراء تعديل عليه.



وتتناول الجلسة التشريعية كتابين لرئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.