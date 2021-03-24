الأربعاء 24-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأمانة: مخالفة 9 أفراد وإغلاق منشأة

وفاة مواطن على الصحراوي بسبب الغبار

قرارات حكومية عاجلة ومتسارعة لمواجهة كورونا وسط مؤشر صحي خطير

وفيات الأربعاء 24/3/2021

جلسة نيابية تشريعية اليوم

اجتماع أردني مصري عراقي على المستوى الوزاري في عمّان اليوم

كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

إيداع رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي اليوم

تونس تعلن تأييدها للمبادرة السعودية حول اليمن

الأربعاء، 24-03-2021 08:58 ص

جلسة نيابية تشريعية اليوم

مجلس النواب
أرشيفية


الوكيل الإخباري - يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية الأربعاء، مناقشة مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021، اعتبارا من المادة 15.

اضافة اعلان

الأحد، بدأ المجلس بمناقشة مشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم إدارة المال العام، وتحديد مسؤوليّات الجهات الرسميّة وأدوارها في هذه العمليّة، ووضع أسس كفيلة بإعداد قانوني الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة وتنفيذهما والرقابة عليهما، بشكل يراعي الإطار الكلّي للاقتصاد الوطني، إضافة الى تعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكوميّة في جميع المحافظات بكفاءة عالية.


ويراعي القانون، أيضا، الشفافيّة في الموازنة العامّة، وضمان شموليّة التغطية القانونيّة لجميع مراحل إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها وفق الممارسات العالميّة، وتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير الماليّة لتشمل جميع المؤسّسات العامّة.


وفي اجتماعات اللجان، تناقش لجنة الصحة والبيئة النيابية الوضع الوبائي في الأردن وتبحث أمور تهم عملها، فيما تناقش لجنة التعليم والشباب موضوع امتحان الثانوية العامة وأمور أخرى تتعلق بالتربية والتعليم.


لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، تناقش في اجتماعها مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.


وتناقش لجنة فلسطين النيابية مطالب المقدسيين وحركة المسافرين عبر جسر الملك حسين، وتبحث آخر التطورات في حي الشيخ جرح في القدس المحتلة.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Main_image5e24a6f318fe0

رئيس مجلس النواب ينعى النائب الأسبق الرقاد

320212021057101586042

مطالبة باستثناء العقبة من الحظر

مجلس النواب

مناقشة نيابية لتوصيات الصحة في التعامل مع الجائحة

3202111194111151485243

مطالبة بتأجيل اقساط قروض وسلف متقاعدي الضمان

مجلس النواب

اجتماع نيابي للبحث في الآثار الاقتصادية للقطاعات المغلقة

320212023420413633203

مطالبة بإلزامية تطعيم كورونا لجميع الفئات العمرية بالاردن