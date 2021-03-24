جلسة نيابية تشريعية اليوم

الوكيل الإخباري - يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية الأربعاء، مناقشة مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021، اعتبارا من المادة 15.

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الأحد، بدأ المجلس بمناقشة مشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم إدارة المال العام، وتحديد مسؤوليّات الجهات الرسميّة وأدوارها في هذه العمليّة، ووضع أسس كفيلة بإعداد قانوني الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة وتنفيذهما والرقابة عليهما، بشكل يراعي الإطار الكلّي للاقتصاد الوطني، إضافة الى تعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكوميّة في جميع المحافظات بكفاءة عالية.



ويراعي القانون، أيضا، الشفافيّة في الموازنة العامّة، وضمان شموليّة التغطية القانونيّة لجميع مراحل إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها وفق الممارسات العالميّة، وتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير الماليّة لتشمل جميع المؤسّسات العامّة.



وفي اجتماعات اللجان، تناقش لجنة الصحة والبيئة النيابية الوضع الوبائي في الأردن وتبحث أمور تهم عملها، فيما تناقش لجنة التعليم والشباب موضوع امتحان الثانوية العامة وأمور أخرى تتعلق بالتربية والتعليم.



لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، تناقش في اجتماعها مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.



وتناقش لجنة فلسطين النيابية مطالب المقدسيين وحركة المسافرين عبر جسر الملك حسين، وتبحث آخر التطورات في حي الشيخ جرح في القدس المحتلة.





