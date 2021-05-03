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الإثنين، 03-05-2021 08:03 ص

تواصل مناقشة مشاريع قوانين

جلسة نيابية تشريعية اليوم

نواب
توضيحية


الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب الاثنين، جلسة تشريعية صباحية لمناقشة عدة مشاريع قوانين أقرتها لجان مختصة، وكتب واردة من الحكومة.

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ويناقش المجلس قرار اللجنة القانونية والمتضمن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.


كما ويناقش المجلس قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (5) تاريخ 28/4/2021 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.


ويناقش أيضا كتاب رئيس الوزراء بشر الخصاونة، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون أعمال الصرافة لسنة 2021. 


ومع بدء الجلسة، تؤدي النائب تمام الرياطي، اليمين الدستورية لعضوية مجلس النواب سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب بالنص التالي دون زيادة أو نقصان.


الرياطي، حصلت على أعلى الأصوات ومن ذات القائمة الفائزة والتي تلي صاحب المقعد الشاغر عن دائرة العقبة بعد وفاة النائب حازم المجالي، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب.


وتجتمع الاثنين، لجان نيابية لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت عليها من المجلس وعدة قضايا.


وتناقش اللجنة المشتركة المالية والاقتصاد والاستثمار، مشروع قانون رخص المهن داخل حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2019.
وتناقش لجنة التعليم والشباب، توصيات اللجنة المتعلقة بزيارتها لمحافظة الكرك، وموضوع الفئة الاولى والثانية (الاداريين) في وزارة التربية، بالاضافة الى امتحان القيادة للمعلمين.


لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، تناقش موضوع انتخابات نقابة العاملين في المناجم والتعدين.


وتجتمع لجنة فلسطين، للحديث حول المستجدات في القدس المحتلة وامور تهم اللجنة.


وتبحث جمعية الصداقة البرلمانية الاردنية مع دول اميركا اللاتينية والوسطى، آلية عملها.

 

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