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الأحد، 07-02-2021 09:00 ص

بناء على مطالبة 26 نائبا

جلسة نيابية عامة لمناقشة آثار جائحة كورونا اليوم

نواب
مجلس النواب - أرشيفية


الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب ،الأحد، جلسة رقابية لمناقشة جائحة كورونا، وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والقطاعات المتضررة وموقف الحكومة وإجراءاتها في التعامل مع الجائحة.

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وتواصل اللجنة المالية، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، دائرة الجمارك، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ديوان الخدمة المدنية.

وتجتمع لجنة التعليم والشباب لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

 

وكان 26 نائبا طالبوا بجلسة مناقشة عامة تتعلق بجائحة كورونا والآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناتجة عنها.
 

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