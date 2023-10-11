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الأربعاء، 11-10-2023 03:10 م

حزب الاتحاد الوطني الأردني يستمر بحملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء في غزة

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الوكيل الإخباري - أطلق حزب الاتحاد الوطني بالتعاون المشترك مع مستشفى الطفيلة الحكومي حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء في غزة جراء ما يتعرضون له من عدوان اثم من قبل آلة الحرب الإسرائيلية ، وضمن سعي الحزب للتضامن ودعم القضية الفلسطينية وأهلنا الصامدون على ثرى فلسطين .

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وشارك أعضاء الحزب في الحملة التي جاءت بمبادرة من الحزب لتعم مختلف مناطق المملكة بغية توفير أنواعا من زمر الدم وكميات كافية من وحدات الدم لاستيعابها في بنوك الدم في مستشفيات المملكة.


وعبر أعضاء الحزب عن اعتزازهم بمثل هذه المبادرات والحملات التي يطلقها الحزب لدعم الصمود الفلسطيني ومساندة الأشقاء في غزة وفلسطين ، مشيرين في ذات الوقت أنه تم التبرع بكميات من الدم لبنك الدم في مستشفى الطفيلة الحكومي .


ويذكر أن هذه الدعوة جاءت استكمالًا للنجاح الباهر الذي حققه الحزب في حملته السابقة في عمان - الساحة الهاشمية، حيث التزامه بدعم القضايا الإنسانية والوقوف إلى جانب أشقائنا في غزة- تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم، وإبراز أهمية هذه المادة التي تحتاجها المؤسسات الصحية والأخوة في غزة.


وأشار إلى أن التبرع هو الوسيلة الوحيدة للحصول على هذه المادة، منبها إلى ضرورة تعزيز ثقافة التبرع بالدم من أجل زيادة احتياطيات بنوك الدم في مؤسساتنا الصحية.


وبدوره بين مدير مستشفى الطفيلة الحكومي الدكتور حمزة الصقور أن المستشفى قام بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لاستقبال المتبرعين من مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية حيث الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه هيئات المجتمع المدني في توفير مادة الدم في المؤسسات الصحية، مشيدا بالدور الذي يقوم به حزب الإتحاد الوطني في هذا الإطار .

 


وأشار ضابط ارتباط الحزب في الطفيلة سعد المطرمي أن هذه الحملة تعتبر الخطوة الأولى من الأنشطة والفعاليات والحملات التي سيتم إطلاقها في الطفيلة لافتا إلى أن المستشفى قدم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه الحملة دعما للأشقاء في غزة.

 






 




 

 


 

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