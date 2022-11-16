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الأربعاء، 16-11-2022 04:35 م

حزب الاتحاد يناقش خطاب العرش السامي

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الوكيل الإخباري - عقد حزب الاتحاد إجتماعه الدوري مساء الثلاثاء الموافق 15 تشرين الثاني بمقر الحزب الرئيسي في عمان، برئاسة الكابتن محمد الخشمان رئيس الحزب، حيث استمع الحضور الى تسجيل لخطاب العرش السامي الذي تحدث فيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بإفتتاح الدورة التاسعة عشرة العادية لمجلس الأمة، و أكد المجتمعين اهتمامهم بما جاء بمضامين الخطاب السامي من وضعخارطة طريق واضحة المعالم للتمكين الاقتصادي و الاصلاح السياسي و الاداري  و خاصة بما يتعلق بالمسيرة السياسية و أهمية دور الأحزاب بالمرحلة القادمة بصنع القرار، كما ناقش المجتمعين ما وصل له الحزب من اعادة تنظيم و تصويب وضعه امتثالاً لقانون الأحزاب الجديد، و أقر الحضور تشكيل لجنة مختصة لوضع برنامج عمل للمؤتمر العام بعد أخذ الموافقات اللازمة من الهيئة المستقلة للاحزاب و الانتخاب، و ذلك من حيث التنظيم و تعين ضباط ارتباط في المحافظات و الانتهاء مناعداد التعديلات على النظام الداخلي و عرضه على كافة الأعضاء بالسرعة الممكنة لنقاشة قبل اقراره بالشكل النهائي خلال اجتماع المؤتمر العام.

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