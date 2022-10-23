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الأحد، 23-10-2022 05:46 م

خارجية النواب تبحث والسفيرة السويدية تعزيز التعاون الثنائي

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الوكيل الاخباري - ركّز اللقاء الذي جمع لجنة الشؤون الخارجية النيابية مع السفيرة السويدية لدى المملكة، اليكساندرا ريدمارك، على أهمية الزيارة التي سيقوم بها جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف، ملك السويد، وجلالة الملكة سيلفيا، ملكة السويد، إلى الأردن الشهر المقبل.

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وأشار رئيس اللجنة النائب خلدون حينا ، خلال اللقاء الذي جرى بدار مجلس النواب، اليوم الأحد، إلى أن الزيارة تعكس عمق العلاقات الأردنية السويدية التاريخية، وأهمية البناء عليها وتعزيزها خدمة للمصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.

 

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