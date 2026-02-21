"خارجية النواب" تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

الوكيل الإخباري- أدانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، التصريحات التي أدلى بها سفير الولايات المتحدة لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي زعم فيها "قبول سيطرة إسرائيل على كامل منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الضفة الغربية المحتلة".

ووصفت اللجنة، في بيان اليوم السبت، هذه التصريحات بأنها "عبثية واستفزازية"، وتمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدبلوماسية، ومساساً مباشراً بسيادة دول المنطقة، مؤكداً أنها تشكل مخالفة جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتناقض بشكل قطعي مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعلن بشأن رفض ضم الضفة الغربية.