"خارجية النواب" تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

ووصفت اللجنة، في بيان اليوم السبت، هذه التصريحات بأنها "عبثية واستفزازية"، وتمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدبلوماسية، ومساساً مباشراً بسيادة دول المنطقة، مؤكداً أنها تشكل مخالفة جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتناقض بشكل قطعي مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعلن بشأن رفض ضم الضفة الغربية.
وأكدت اللجنة أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة هي "أراضٍ فلسطينية محتلة" وفقاً للقرارات الدولية، مشددة على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يكمن في إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني المحتل على أساس حل الدولتين.
