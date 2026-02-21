السبت 2026-02-21 09:51 م

"خارجية النواب" تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

السبت، 21-02-2026 09:20 م

الوكيل الإخباري-   أدانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، التصريحات التي أدلى بها سفير الولايات المتحدة لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي زعم فيها "قبول سيطرة إسرائيل على كامل منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الضفة الغربية المحتلة".

ووصفت اللجنة، في بيان اليوم السبت، هذه التصريحات بأنها "عبثية واستفزازية"، وتمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدبلوماسية، ومساساً مباشراً بسيادة دول المنطقة، مؤكداً أنها تشكل مخالفة جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتناقض بشكل قطعي مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعلن بشأن رفض ضم الضفة الغربية.


وأكدت اللجنة أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة هي "أراضٍ فلسطينية محتلة" وفقاً للقرارات الدولية، مشددة على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يكمن في إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني المحتل على أساس حل الدولتين.

 
 


