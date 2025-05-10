خارجية النواب تستنكر التشويش على جهود الأردن الإغاثية لغزة

وجددت في بيان صحفي اليوم السبت، تأكيد مواقف الأردن الإنسانية والإغاثية المتواصلة لقطاع غزة، والتي جاءت بتوجيهات ملكية مستندة للثوابت الوطنية المنسجمة تماما مع الإرث التاريخي والإسلامي تجاه أمتنا وقضاياها العادلة.
ووجهت اللجنة تحية العز والفخر لنشامى قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي، وطواقم المستشفيات الميدانية في غزة، ولجهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين والتي تواصل عملها الدؤوب من خلال مركز إدارة الأزمة ومركز العمليات في الوزارة، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وأكدت ما جاء في بيان مجلس النواب بأن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيبقى يقدم ما يمليه واجب الضمير من مساعدات إنسانية مع إخوتنا في القطاع، وأن مواقف الأردنيين قيادة وجيشاً وشعباً، لن تنال منها أصوات افتراء مأزومة ومهزومة تطل من منصات إعلامية باتت تستهدف مواقفنا بشكل مليء بالحقد والتلفيق.
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