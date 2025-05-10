خارجية النواب تستنكر التشويش على جهود الأردن الإغاثية لغزة

الوكيل الإخباري- استنكرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، محاولات التشويش على جهود الأردن الإغاثية لقطاع غزة، ونشر معلومات مضللة تحمل الافتراءات وتهدف إلى النيل من جهود الأردن الإغاثية.

اضافة اعلان



وجددت في بيان صحفي اليوم السبت، تأكيد مواقف الأردن الإنسانية والإغاثية المتواصلة لقطاع غزة، والتي جاءت بتوجيهات ملكية مستندة للثوابت الوطنية المنسجمة تماما مع الإرث التاريخي والإسلامي تجاه أمتنا وقضاياها العادلة.



ووجهت اللجنة تحية العز والفخر لنشامى قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي، وطواقم المستشفيات الميدانية في غزة، ولجهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين والتي تواصل عملها الدؤوب من خلال مركز إدارة الأزمة ومركز العمليات في الوزارة، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.