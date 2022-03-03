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الخميس، 03-03-2022 04:40 م

خبير دستوري يقترح ربط مكافآت ورواتب النواب بالالتزام في الحضور

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الوكيل الإخباري - دعا الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين إلى ربط مكافآت النواب ورواتبهم بالالتزام في حضور الجلسات تحت القبة والمشاركة في الاجتماعات النيابية.

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وقال نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إن العقوبات الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب غير رادعة ولا تمنع النائب من الحضور والتغيب، ويجب أن يتم تعديلها وإضافة عقوبات متعلقة بالحسم من مستحقات النواب إذا غابوا عن الجلسات أو تسببوا في فقدان النصاب القانوني.

 

وأضاف أن العقوبات الحالية والمتضمنة منع النواب من المشاركة في الوفود البرلمانية الخارجية وغيرها غير رادعة.

 

وأشار نصراوين إلى أن ربط صرف المستحقات المالية بالحضور هو ما يحقق الالتزام تحت القبة ويساهم في إقرار التشريعات المطروحة على مجلس النواب بشكل سريع وكذلك تحقيق العمل الرقابي بأفضل ما يمكن.

 

وبيّن أنه يمكن تطبيق هذا الأمر في حال تم إقراره على النواب الذين غابوا عن الجلسات والاجتماعات دون عذر قانوني على الأقل.

 

واضطر رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي إلى رفع جلسة النواب مرتين على التوالي يومي الاثنين والأربعاء الماضيين، وذلك بسبب فقدان النصاب القانوني وهو ما أثار غضب الدغمي الذي طلب من المكتب التنفيذي عقد اجتماع يوم الأحد المقبل لمناقشة موضوع فقدان النصاب تحت القبة.

 


 




 

 


 

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