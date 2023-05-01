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الإثنين، 01-05-2023 06:13 م

خدمات الأعيان تبحث خطط البناء الخضراء

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الوكيل الاخباري - بحثت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، الخطط المستقبلية المتعلقة بالبناء الأخضر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع أمين عام وزارة الأشغال المهندسة ناديا المصالحة، ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة عطيات، وأمين سر مجلس البناء الوطني الدكتور جمال قطيشات.

وقال رئيس اللجنة العين مصطفى الحمارنة، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تعقدها اللجنة بصفتها الرقابية، لمتابعة سير العمل وتطبيق خطط واستراتيجيات الوزارات والدوائر والمؤسسات والمراكز الحكومية، مشيرا إلى أن البناء الأخضر أمر مهم وضروري، ما يرفع من أهمية زيادة الحوافز للتشجيع على البناء الأخضر.

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