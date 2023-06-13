"خدمات الأعيان" تبحث سبل توجيه البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الثلاثاء، سبل توجيه البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية.

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وتحدث العين الحمارنة، حول أهمية مشاريع البحث العلمي ودورها في نقل المعرفة والابتكار والتميز الفكري، مؤكدا ضرورة توجيه مفهوم البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية والعمل على التنسيق المشترك مع الجامعات وصناديق البحث العلمي لتصبح مرجعية واحدة للاستفادة منها تحت بند مؤسسي واحد يشمل الباحثين المهتمين.



ودعا إلى أهمية أن تتواءم الأولويات بين الوزارات مع الرؤية الملكية بهذا الصدد وتكوين مسار استراتيجي بين الوزارات والمؤسسات مع التركيز دوما على تحديد أولويات البحث العلمي.



من جهتهم، تحدث الأعيان الحضور عن ضرورة دعم مشاريع البحث العلمي وأهمية تطبيقها على أرض الواقع والعمل على توفير قاعدة بيانات تحت مرجعية واحدة.