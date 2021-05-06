الخميس 06-05-2021
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الخميس، 06-05-2021 04:03 م

خدمات الأعيان تلتقي وزير الأشغال

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الوكيل الاخباري - التقت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الخميس، وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، إلى جانب عدد من كوادر الوزارة وخبراء مستقلين من أصحاب الاختصاصات ذات الصلة.
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جاء ذلك خلال اجتماع للجنة جمع بين الوجاهي وخاصية الاتصال الإلكتروني عبر برنامج (مايكروسوفت تيمز)، ضمن سلسة من القاءات العمل للوصول الى رؤية مشتركة لتحديد مصفوفة الاصلاحات وفق الخطة التنفيذية المقترحة للوزارة لأعوام 2022-2024، التي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للوزارة.

 




 

 


 

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