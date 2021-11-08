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الإثنين، 08-11-2021 05:47 م

خدمات الأعيان تناقش الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال

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الوكيل الاخباري -  ناقشت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الاثنين، مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال 2021-2025.

وقال العين الحمارنة، خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من رياديي الأعمال، إن اللجنة تتعامل بصفتها الرقابية بطريقة برلمانية محددة بإطار زمني لمتابعة سير العمل في هذه الخطط والاستراتيجيات، التي من شأنها أن تسهم في النهوض بالقطاعات المختلفة، وخصوصًا القطاع الرقمي.

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