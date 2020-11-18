الأربعاء 18-11-2020
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الأربعاء، 18-11-2020 03:14 م

دعوة القوائم الانتخابية لإغلاق الحسابات البنكية

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الوكيل الإخباري - دعا الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني كافة القوائم الانتخابية والتي ترشحت لمجلس النواب التاسع عشر الى ضرورة تقديم تقرير المحاسب القانوني للإنفاق على الحملات الانتخابية، وعلى ضوء ذلك سيتم اعطاؤهم كتاب اغلاق الحساب البنكي المشترك، ويتم ذلك بعد تقديم تعهد ببراءة الذمة من أي مستحقات مالية للغير وكحد أقصى 20/12/2020 وتحت طائلة المسائلة القانونية.

وأوضح المومني أنه وبحسب التعليمات المعدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد تنفيذ حملات الدعاية الانتخابية فانه يتم اغلاق الحساب بانتهاء العملية الانتخابية بناء على اشعار خطي من الهيئة وتوزيع الرصيد بالتساوي فيما بين أعضاء القائمة الانتخابية.

واعلن المومني ان الهيئة تستقبل الاستفسارات من القوائم المترشحة على الرقم 0779400074 وذلك لأي سؤال أو شكوى تتعلق بالحسابات البنكية.

 




 

 


 

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