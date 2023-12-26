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الثلاثاء، 26-12-2023 02:28 م

رئيس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2022

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الوكيل الإخباري - تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، بمكتبه بدار مجلس الأعيان رئيس الديوان راضي حمادين.

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وثمن الفايز الدور الكبير الذي يقوم فيه ديوان المحاسبة لجهة الحفاظ على المال العام والإجراءات الوقائية المسبقة التي يتبعها لمنع وقوع المخالفات، إضافة الى قيامه باتباع افضل الممارسات الرقابية التي تتفق مع المعايير الدولية، من اجل تصويب الاختلالات في المؤسسات الحكومية التي تخضع لرقابته.


وأكد الفايز أهمية توفير الدعم المالي والفني للديوان ومنحه إمكانية الاستعانة بالخبرات المؤهلة للعمل فيه لتمكينه من مواصلة دوره بحرفية ومهنية عالية.


من جهته، أكد رئيس ديوان المحاسبة حرص الديوان على إطلاع مجلس الاعيان على طبيعة عمله والإنجازات التي يحققها للحد من المخالفات، إضافة الى طبيعة التجاوزات التي يتم رصدها ومعالجتها في جميع المؤسسات الخاضعة لرقابته، وبذات الوقت عرض لتوجهات الديوان المستقبلية المتعلقة بتطوير عمله والتوجه نحو الرقمنة بهدف تسهيل عمل الديوان.


وأعرب حمادين عن تقديره لرئيس وأعضاء مجلس الأعيان على دعمهم الموصول لديوان المحاسبة وجميع العاملين فيه، مبديا حرص الديوان على التعاون المستمر مع المجلس ولجانه المختلفة بما يخدم المصالح الوطنية.

 




 

 


 

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