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الأربعاء، 03-01-2024 06:50 م

رئيس النواب يلتقي السفير الكويتي

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس النوب، أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لدى استقباله السفير الكويتي المعتمد لدى المملكة حمد راشد المري، العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

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وقدم الصفدي التعزية بوفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، معبراً عن أصدق الأمنيات بأن يحفظ المولى، الكويت وشعبها العزيز بقيادة الشيخ مشعل الأحمد الصباح.


وأكد الجانبان، عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مشددين على أهمية إدامة التواصل والتشاور المشترك فيما يخدم صالح البلدين الشقيقين والبناء على العلاقة المتينة التي تجمعهما.

 

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