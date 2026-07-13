رئيس "النواب" يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة القانونية في مجلس الدولة العُماني

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن وسلطنة عمان، مشيرا إلى أنها تمثل نموذجا للعلاقات العربية الراسخة التي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتنسيق المستمر، في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، واستنادا إلى الإرث التاريخي الذي أرساه المغفور لهما الملك الحسين بن طلال والسلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراهما.

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وبحسب بيان لمجلس النواب، اليوم الاثنين، جاء حديث القاضي، خلال استقباله، رئيس وأعضاء اللجنة القانونية في مجلس الدولة العماني برئاسة الشيخ سلطان بن مطر العزيزي، بحضور السفير العماني لدى المملكة، الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي.