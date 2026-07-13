رئيس "النواب" يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة القانونية في مجلس الدولة العُماني

وبحسب بيان لمجلس النواب، اليوم الاثنين، جاء حديث القاضي، خلال استقباله، رئيس وأعضاء اللجنة القانونية في مجلس الدولة العماني برئاسة الشيخ سلطان بن مطر العزيزي، بحضور السفير العماني لدى المملكة، الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي.
وقال القاضي، إن العلاقات الأردنية العمانية تشهد تطورا متواصلا على مختلف المستويات، مؤكدا الحرص على البناء على ما تحقق من إنجازات، وترجمة الإرادة السياسية المشتركة إلى مبادرات عملية تعزز الشراكة بين البلدين، وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
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