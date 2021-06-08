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الثلاثاء، 08-06-2021 02:30 م

رئيس مجلس الأعيان: رفع تقرير بمخرجات الحوار إلى الملك

الفايز


الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن مجمل الأفكار والنقاشات والقضايا التي تم طرحها خلال حواراته حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية، سيصار إلى وضعها في تقرير خاص يرفع الى جلالة الملك عبدالله الثاني.

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وأضاف في مستهل جلسة الاعيان اليوم الثلاثاء، أن اللقاءات التي أجراها مع مختلف الفعاليات والبالغ عددها 22 لقاء، جاءت بمبادرة ذاتية، وليست بديلة عن اي حوار مؤسسي اخر، وهدفت الى التواصل والاستماع إلى هموم المواطنين.


وكان رئيس مجلس الاعيان، أجرى منذ مطلع شهر أيار/مايو الماضي وحتى أمس الاثنين، حوارات مع ممثلين عن مختلف القوى السياسية والاجتماعية والنقابية والدواوين والروابط العشائرية، ومختلف مؤسسات المجتمع المدني في كافة محافظات المملكة، حول قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.


وأوضح أن اللقاءات تناولت مختلف الرؤى حول أبرز القضايا على الساحة الوطنية، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية وسبل معالجتها، وطبيعة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة، التي تمكننا من معالجة مشاكلنا وولوج المئوية الثانية بقوة وثبات.


وأشار إلى ان اللقاءات أكدت التفاف الجميع حوّل القيادة الهاشمية، وأنه لا يوجد أحد فوق سلطة الدولة، وأنه دون الأمن والاستقرار ، لا يوجد تنمية سياسية واقتصادية والاجتماعية ، وان الجميع معني بتعزيز الجبهة الداخلية، والمحافظة على الهوية الوطنية الجامعة، والدفاع عن الوطن ومقدراته ، والتصدي لخطاب الكراهية والفتنة والخطاب الجهوي والإقليمي.


وقال إن الفعاليات الشعبية دعت الى ضرورة اتخاذ خطوات جادة تترجم رؤية جلالة الملك في تعزيز المشاركة السياسية والمسيرة الديمقراطية، وذلك عبر إجراء مراجعة لمختلف التشريعات الناظمة للحياة السياسية، اضافة الى تبني سياسات وإجراءات سريعة ومحددة بمدد زمنية، لمعالجة التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها مشكلتي الفقر والبطالة، فضلاً عن معالجة الترهل الإداري ورفع مستوى وجودة الخدمات، ومراعاة العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد الإداري والمالي بأشكاله المختلفة.


وهنأ رئيس مجلس الاعيان، جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الاردني الوفي، بمناسبة عيد الجلوس الملكي الذي يصادف يوم غد الأربعاء، داعيا المولى أن يعيد علينا هذه المناسبة، وجلالته يتمتع بموفور الصحة والعافية، ومتجاوزين مختلف تحدياتنا، متطلعين بثقة وأمل نحو المستقبل الزاهر لوطننا، بوعي شعبنا وهمة وحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني.


وأشار إلى أننا استطعنا بوعي شعبنا الوفي لوطنه وقيادته، و بمناعة أجهزتنا الأمنية، من وأد الفتنة التي حاول البعض اشعالها الايام الماضية ،وهذا هو عهد الاردنيين على الدوام ، يرفضون المس بوطنهم او العبث بأمنه واستقراره ، مهما كانت الأسباب والدوافع.


 




 

 


 

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