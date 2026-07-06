رئيس مجلس الأعيان يثمن مواقف مصر الرافضة للاعتداءات الإيرانية على الأردن

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن العلاقات الأردنية المصرية، علاقات راسخة وقوية على المستويات كافة، وتقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا بذات الوقت، متانة العلاقات الأخوية التي تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصهما على إدامة هذه العلاقات الأخوية والتاريخية والبناء عليها في مختلف المجالات .

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جاء ذلك خلال لقاء الفايز في العاصمة المصرية القاهرة، رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عصام فريد، على هامش مشاركته في القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وبحضور السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة، وفقا لبيان صادر عن مجلس الأعيان، اليوم الاثنين.