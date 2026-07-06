رئيس مجلس الأعيان يثمن مواقف مصر الرافضة للاعتداءات الإيرانية على الأردن

جاء ذلك خلال لقاء الفايز في العاصمة المصرية القاهرة، رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عصام فريد، على هامش مشاركته في القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وبحضور السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة، وفقا لبيان صادر عن مجلس الأعيان، اليوم الاثنين.
وتناول لقاء الفايز ونظيره المصري، أهمية البناء على العلاقات الوثيقة بين البلدين لتحقيق مزيد من التعاون، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأمة العربية، بالإضافة إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بما يخدم الأهداف المشتركة للمجلسين، ويوحد مواقفهما حول مختلف القضايا ذات الاهتمام الواحد، وبما يمكن من النهوض بالعمل البرلماني العربي خدمة لقضايا الأمة العربية وتطلعات شعوبها.
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