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رئيس مجلس الأعيان يثمن مواقف مصر الرافضة للاعتداءات الإيرانية على الأردن

رئيس مجلس الأعيان يثمن مواقف مصر الرافضة للاعتداءات الإيرانية على الأردن
رئيس مجلس الأعيان يثمن مواقف مصر الرافضة للاعتداءات الإيرانية على الأردن
 
الإثنين، 06-07-2026 03:33 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن العلاقات الأردنية المصرية، علاقات راسخة وقوية على المستويات كافة، وتقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا بذات الوقت، متانة العلاقات الأخوية التي تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصهما على إدامة هذه العلاقات الأخوية والتاريخية والبناء عليها في مختلف المجالات .

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جاء ذلك خلال لقاء الفايز في العاصمة المصرية القاهرة، رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عصام فريد، على هامش مشاركته في القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وبحضور السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة، وفقا لبيان صادر عن مجلس الأعيان، اليوم الاثنين.


وتناول لقاء الفايز ونظيره المصري، أهمية البناء على العلاقات الوثيقة بين البلدين لتحقيق مزيد من التعاون، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأمة العربية، بالإضافة إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بما يخدم الأهداف المشتركة للمجلسين، ويوحد مواقفهما حول مختلف القضايا ذات الاهتمام الواحد، وبما يمكن من النهوض بالعمل البرلماني العربي خدمة لقضايا الأمة العربية وتطلعات شعوبها.

 
 


gnews

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