الثلاثاء 27-09-2022
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يوعز بتنفيذ خطة للتوسع في فرق البحث والإنقاذ

هيئة الاتصالات توجه نصيحة قبل التعامل مع شركات التوصيل

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شمال قطاع غزة

قرار قطعي بحبس المدانين في حادثة أوكسجين مستشفى السلط

الأمن: تعرّض موظف توصيل للسلب في البلقاء والبحث جارٍ عن الجاني

الشوبكي يتوقع تخفيض سعر تنكة البنزين في الأردن دينار إلى 1.20 دينار بتسعيرة الشهر المقبل

الأمانة: 2030 قرار هدم وإزالة منذ بداية العام

فصل الكهرباء عن مناطق في لواء البتراء غداً الأربعاء - أسماء

بتوجيهات ملكية العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة في الطفيلة

تجار: انقطاع التيار الكهربائي عن مجمع المحطة منذ 17 يوماً

الثلاثاء، 27-09-2022 03:26 م

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفيرة الفرنسية

1664281557419


الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، في مكتبه بدار مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، السفيرة الفرنسية لدى المملكة فيرونيك فولاند، وبحث معها أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب الأوضاع الراهنة في المنطقة.

اضافة اعلان


وأكد الفايز، بحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الفرنسية في المجلس العين عيسى مراد، أهمية زيادة الاستثمارات الفرنسية والاستفادة من البيئة الاستثمارية الأردنية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة الدينية والعلاجية والنقل العام والطاقة والمياه، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات.


بدورها، أشادت السفيرة الفرنسية بعمق علاقات الصداقة بين البلدين فرنسا والأردن، مؤكدة سعي بلادها لتعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1664282240885

الفايز يؤكد عمق العلاقات القائمة بين الأردن والاتحاد الأوروبي

7202220164314537046056

مجلس الأعيان يقر 4 مشاريع قوانين كما وردت من النواب

82022162210540290456

نواب يطالبون الحكومة بمراقبة محتوى نيتفلكس

0L5A0436

مجلس الأعيان يناقش 3 مشاريع قوانين وردت إليه من النواب

920225132953991996604

الدغمي: الأردن خطا خطوات نوعية على طريق الإصلاح السياسي

WhatsApp Image 2022-09-11 at 4.03.42 PM

نواب يطالبون بإعادة النظر بسلم الرواتب للموظفين

أخبار متعلقة
2b9e8c85-6802-4f18-9192-707180ed2153

رئيس مجلس الأعيان يؤكد ضرورة عودة الأمن والاستقرار لليمن

62f1a4f2ebd95

الأخوة الأردنية الأذرية في الأعيان تلتقي سفير اذربيجان

Flags

الصداقة الأردنية مع البرلمان الأوروبي في الأعيان تلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي

b141ec29-رئيس-مجلس-الأعيان-فيصل-الفايز-أرشيفية

الفايز يدعو الاتحاد الأوروبي لزيادة استثماراته في الأردن

1661765076756

الفايز: المملكة تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة

1661690363199

عمل الأعيان تبحث مع اتحاد النقابات أبرز مشاريع تعديل قوانين العمل والضمان