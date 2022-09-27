رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفيرة الفرنسية

الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، في مكتبه بدار مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، السفيرة الفرنسية لدى المملكة فيرونيك فولاند، وبحث معها أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب الأوضاع الراهنة في المنطقة.

اضافة اعلان



وأكد الفايز، بحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الفرنسية في المجلس العين عيسى مراد، أهمية زيادة الاستثمارات الفرنسية والاستفادة من البيئة الاستثمارية الأردنية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة الدينية والعلاجية والنقل العام والطاقة والمياه، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات.



بدورها، أشادت السفيرة الفرنسية بعمق علاقات الصداقة بين البلدين فرنسا والأردن، مؤكدة سعي بلادها لتعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.