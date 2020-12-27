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الأحد، 27-12-2020 01:29 م

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير القبرصي

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الأحد، في مكتبه بدار مجلس الاعيان السفير القبرصي لدى المملكة، ميخاليس ايوانو.

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وبحث الجانبان اوجه العلاقات الثنائية بين الاردن وقبرص في مختلف المجالات، بحضور مساعد رئيس المجلس المهندس وجيه عزايزة.


وأكد الفايز عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وحرص الاردن على تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة وخاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية والبرلمانية.


وجرى خلال اللقاء استعراض لمجمل الاوضاع الراهنة في المنطقة واهمية ايجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وتعزيز التعاون المشترك في مواجهة جائحة كورونا .


من جهته، أشاد السفير ايوانو بعمق العلاقات القبرصية الاردنية، مبينا اهمية تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات والعمل على إدامة التواصل والتشاور بين البلدين في المجالات كافة.


 




 

 


 

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