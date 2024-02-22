رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير القطري

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مع سفير دولة قطر لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والأوضاع الراهنة في المنطقة.

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وقال الفايز لدى استقباله السفير آل ثاني في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الخميس، أننا في الأردن نعتز بعلاقاتنا الأخوية التاريخية والمتجذرة مع دولة قطر الشقيقة، والتي تقوم على الاحترام المتبادل وبما يخدم مصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين وقضايا أمتنا العربية العادلة، هذه العلاقات المتينة التي يحرص على تطويرها والبناء عليها بمختلف المجالات، جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخوه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله.



واكد أهمية توسيع آفاق العلاقات الأردنية القطرية بمختلف المجالات، وإدامة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين، ولاسيما في هذه الظروف التي تمر بها امتنا، اما يستدعي تعزيز تعاونها ووحدتها لمواجهة التحديات التي تمر بها، والسعي معا لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.



وأعرب رئيس مجلس الأعيان عن شكره لدولة قطر، على دعمها المتواصل للأردن ووقوفها الى جانبه في مختلف الظروف والأوقات، وحرصها الدائم على تعزيز الاستثمارات القطرية في الأردن، وإزالة أية عراقيل، تحول دون تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين.



وأضاف "نثمن الجهود القطرية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وجهودها الحثيثة من اجل إنهاء حصار غزة، والاتفاق على هدن إنسانية، تسمح بإدخال المساعدات الإغاثية والطبية، يعقبها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.



من جانبه، أكد السفير القطري، حرص دولة قطر البناء على العلاقات الأخوية القطرية الأردنية بمختلف المجالات، مبينا ان قطر تعتز بعلاقاتها الاستراتيجية مع الأردن، وهي علاقات متينة تقوم على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل، وكل ما من شأنه خدمة قضايا امتنا العادلة.



وقال إننا في قطر معنيون بتعزيز علاقاتنا بين بلدينا الشقيقين، وتفعيل التنسيق المشترك، لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، والسعي معا لدعم المشروعات والبرامج، التي تسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلدين.



كما التقت لجنة الأخوة الأردنية القطرية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتورة خولة العرموطي، السفير آل ثاني بحضور مساعدي رئيس مجلس الأعيان مفلح الرحيمي والدكتورة علياء بوران، وأعضاء اللجنة، وعدد من الأعيان.



واكدت العرموطي عمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين الأردن وقطر والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، بما يترجم رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ويعود بالنفع على مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وتم خلال اللقاء استعراض فرص توسيع التعاون الثنائي، والجهود المبذولة من الأردن وقطر لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، وحماية المدنيين، وايصال المساعدات بشكل كاف ومستدام، ورفع الحصار عن القطاع، فضلاً عن ايجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.