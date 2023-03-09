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الخميس، 09-03-2023 12:29 م

رئيس مجلس الأعيان يلتقي في القاهرة رئيس البرلمان العربي

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في القاهرة، رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي.

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جاء ذلك خلال زيارة الفايز على رأس وفد من مجلس الأعيان إلى القاهرة بدعوة رسمية من رئيس مجلس الشيوخ المصري.


وبحسب بيان مجلس الأعيان اليوم الخميس، أكد الفايز خلال اللقاء الذي حضره السفير الأردني في مصر أمجد العضايلة، ضرورة قيام البرلمانات العربية بدور أكثر فاعلية في خدمة الشعوب، ومعالجة تحديات الأمة، وعلى رأسها قضايا الفقر والبطالة والتنمية الاقتصادية.


وبحث اللقاء مجمل الأوضاع الراهنة، التي تمر بها المنطقة وسُبل تعزيز العمل البرلماني العربي، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية على مختلف المستويات، بما يخدم مصالح الأمة وقضاياها العادلة، إضافة إلى ضرورة عودة الأمن والاستقرار للمنطقة العربية التي تُعاني من الفوضى والصراعات السياسية.


وبين الفايز أن أولوية العمل البرلماني العربي يجب أن تنصب في المرحلة الراهنة على ايجاد تكامل اقتصادي عربي، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لأمتنا، مجددًا دعوته إلى ضرورة تشكيل اتحاد اقتصادي وجمركي عربي لتمكين الأمة العربية من مواجهة تحديات التنمية المستدامة.


من جانبه عرض العسومي الجهود التي يقوم بها البرلمان العربي من أجل المساعدة في حل مختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة والعمل على تعزيز العلاقات البينية بين الدول العربية.


وأشاد بمواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك واحلال السلام في المنطقة وانهاء الصراعات السياسية فيها، مثمنًا دعوة الفايز إلى ضرورة قيام اتحاد اقتصادي وجمركي عربي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية لمعالجة تحديات الفقر والبطالة وقضايا التنمية.


وفي سياق آخر، زار رئيس مجلس الأعيان والوفد المرافق له صباح اليوم الخميس السفارة الأردنية في القاهرة، وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون عليها لجهة تعزيز الراوبط الأخوية الأردنية المصرية، والوقوف في الوقت ذاته على احتياجات الأردنيين في مصر.


من جانبه، أشاد السفير الأردني بالقاهرة أمجد العضايلة بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه العلاقات الأردنية المصرية.

 




 

 


 

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