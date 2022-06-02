رئيس مجلس الأعيان يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي

الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار المجلس، اليوم الخميس، وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة والوفد المرافق له، بحضور السفير السعودي لدّى المملكة نايف بن بندر السديري.

اضافة اعلان



وجرى خلال اللقاء تأكيد عمق العلاقات الأخوية الأردنية السعودية في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة، والتي تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة للبلدين وللشعبين الشقيقين وكل ما من شأنه خدمة القضايا العربية والإسلامية.



وعرض الفايز الأوضاع الراهنة في المنطقة، والدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل إحلال الأمن والاستقرار فيها.



وأشاد الفايز بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، في خدمة حجاج بيت الله الحرام ورعايتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم خلال اداء مناسك الحج والعمرة.



بدوره، أشاد الدكتور الربيعة بعمق العلاقات الأخوية السعودية الأردنية، والتي تحرص قيادتا البلدين الشقيقين على تعزيزها وتطويرها بشكل دائم.



وعرض الوزير السعودي للجهود التي تبذل من قبل الحكومة السعودية من أجل ضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام ورعايتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، إضافة إلى الإجراءات والتدابير الصحية والوقائية لتفادي جائحة كورونا.