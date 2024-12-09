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رئيس مجلس النواب يعتذر للنواصرة - فيديو

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أرشيفية
الإثنين، 09-12-2024 01:14 م

الوكيل الإخباري - اعتذر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الاثنين، من النائب ناصر النواصرة عما حدث خلال إلقائه كلمته أثناء نقاش بيان الثقة بحكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.

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وكان لوّح الصفدي باستخدام صلاحياته ضد النائب النواصرة الذي رفض الابتعاد عن المنصة قبل إكمال حديثه بعد انتهاء الوقت المخصص للحديث خلال مناقشة البيان الوزاري المحدد سلفا بعشرة دقائق لكل نائب.

 

وقال الصفدي موجها كلامه للنواصرة في الجلسة السابقة: "شايف قديش أعطيناك عشان ما تحكي قطعنا عنك. دقيقة أخذت زيادة يعطيك العافية". فيما خاطب نائب آخر بقوله: "زيحه زيحه" في إشارة لإبعاد النواصرة عن المنصة.

 

 

 

 
gnews

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