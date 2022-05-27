رئيس مجلس النواب يعزي بوفاة والد الملكة

الوكيل الاخباري - قدم رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي التعزية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله و سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأمراء هاشم بن عبدالله الثاني وإيمان بنت عبدالله الثاني وسلمى بنت عبدالله الثاني، بوفاة والد جلالة الملكة الدكتور فيصل صدقي الياسين، الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم الجمعة.



وأعرب الدغمي باسمه وأعضاء المجلس عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة، برحيل والد جلالة الملكة رانيا العبدالله الذي لبى نداء ربه راضيا مرضيا تاركا إرثا عظيما من العطاء والخدمة الإنسانية النبيلة .

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