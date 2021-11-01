رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الأسترالي

الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، لدى استقباله اليوم الاثنين، السفير الأسترالي لدى المملكة برنارد لينش، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة ولا سيما البرلمانية.



وأكد العودات بحسب بيان صادر عن المجلس، عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، مشددا على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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