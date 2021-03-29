رئيس مجلس النواب يلتقي السفير المصري



الوكيل الاخباري -

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بحث رئيس مجلس النواب، المحامي عبد المنعم العودات خلال لقائه الاثنين السفير المصري لدى المملكة شريف كامل، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.وأكد العودات عمق العلاقات الأردنية المصرية والحرص المستمر على تطويرها بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشدداً على أن ما يجمع البلدين من قضايا ومصالح مشتركة وعلاقات أخوية راسخة ومتجذرة يدفعنا إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، وإدامة التنسيق والتشاور خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين وقضايا أمتينا العربية والإسلامية.