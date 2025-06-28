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رئيس مجلس النواب يهنئ بعيد ميلاد ولي العهد

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أرشيفية
 
السبت، 28-06-2025 11:05 ص
الوكيل الإخباري- هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده الحادي والثلاثين.اضافة اعلان


وتقدم الصفدي باسمه وأعضاء مجلس النواب بأطيب التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد، متضرعا من العلي القدير أن يحفظ سموه سندا وذخرا لسيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وجلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة، وأبناء شعبنا العزيز.

وقال الصفدي: نفخر بسمو ولي العهد، يمضي على خطى جلالة الملك وأجداده من آل هاشم الأطهار، سيف حقٍ، وصوت حكمة، فهنيئاً لسيدي صاحب السمو الملكي بكلمات محملة بمحبة الأردنيين، وكل عام وسموه بألف خير نبض قلب مولاي ومولاتي المعظمين ونور عيوننا جميعا.
 
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