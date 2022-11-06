رئيس وأعضاء مجلس الأعيان يؤدون اليمين الدستورية

الوكيل الإخباري - أدى رئيس وأعضاء مجلس الأعيان خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بدار المجلس، اليوم الأحد، اليمين الدستورية.

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وتُوجِب المادة 80 من الدستور، والمادة الرابعة من النظام الداخلي لمجلس الأعيان، على كل عين، وقبل الشروع بعمله، أن يُقسم اليمين الدستورية أمام المجلس بالصيغة التالية: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام”.



وكان أمين عام المجلس علي الزيود، قد تلا في بداية الاجتماع نص الإرادات الملكية السامية المتضمنة: الإرادة الملكية السامية بحلّ مجلس الأعيان، والإرادة الملكية السامية بتشكيل مجلس الأعيان، والإرادة الملكية السامية بتعيين فيصل عاكف الفايز رئيسًا لمجلس الأعيان.

