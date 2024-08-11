رد 3 طعون على القوائم الأولية للمترشحين

وكانت الهيئة قبلت 174 قائمة مرشحة عن الدوائر الانتخابية المحلية، و25 قائمة مرشحة على الدائرة الانتخابية العامة المخصصة للأحزاب، ورفضت 11 اسمًا من بين القوائم، التي قدمت طلبات ترشحها عن الدائرة العامة المخصص مقاعدها للأحزاب.
وقال الناطق باسم الهيئة محمد خير الرواشدة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قرارات المحاكم على الطعون جاءت بحق 3 طعون قُدمت على القوائم الأولية للمرشحين، وردت المحاكم الطعون المُقدمة، وهو ما يبقي القوائم الأولية كما هي عليه.
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