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رد 3 طعون على القوائم الأولية للمترشحين

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب




 

الأحد، 11-08-2024 04:52 م
الوكيل الإخباري-    تسلمت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأحد، قرارات محاكم الاستئناف بشأن الطعون المقدمة على القوائم الأولية للمترشحين في انتخابات مجلس النواب العشرين، المُقررة في الـ10 من أيلول المُقبل.
وكانت الهيئة قبلت 174 قائمة مرشحة عن الدوائر الانتخابية المحلية، و25 قائمة مرشحة على الدائرة الانتخابية العامة المخصصة للأحزاب، ورفضت 11 اسمًا من بين القوائم، التي قدمت طلبات ترشحها عن الدائرة العامة المخصص مقاعدها للأحزاب.
وقال الناطق باسم الهيئة محمد خير الرواشدة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قرارات المحاكم على الطعون جاءت بحق 3 طعون قُدمت على القوائم الأولية للمرشحين، وردت المحاكم الطعون المُقدمة، وهو ما يبقي القوائم الأولية كما هي عليه.
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