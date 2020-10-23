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الجمعة، 23-10-2020 06:19 م

رصد 5 مخالفات انتخابية في دائرة اربد الرابعة

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الوكيل الإخباري - رصدت لجنة انتخاب الدائرة الرابعة في محافظة إربد والتي تضم ألوية الأغوار الشمالية والكورة والطيبة 5 مخالفات منذ بدء الدعاية الانتخابية للمترشحين .

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وقال رئيس اللجنة المهندس معين الخصاونة، أن 4 مخالفات اتصلت بمخالفة تعليمات الدعاية الانتخابية بعرضها صور لمترشحين في أماكن غير مسموح بها كجدران المدارس الحكومية وغيرها وتمت ازالتها بالتنسيق مع المترشحين .

 

وبين، أن اللجنة رصدت مخالفة لإحدى المترشحات تقوم بتوزيع طرود غذائية على بعض العائلات، حيث تم التواصل مع المترشحة واحاطتها بالتعليمات الرسمية التي تمنع تلك الممارسات وتوقيعها على تعهد خطي بعدم مخالفتها .


وقال الخصاونة، ان 2272 موظفاً وموظفة سيشاركون في إدارة الانتخابات النيابية في الدائرة الرابعة، جرى تدريبهم على تسيير عملية الاقتراع من خلال اتباع كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية، لافتاً الى انه تم تجهيز 87 مركزاً للإقتراع موزع عليها 398 صندوقاً مربوطة الكترونياً .

 

وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الدائرة الرابعة بإربد 187049 ناخباً وناخبة، فيما ترشحت للانتخابات 12 قائمة تتنافس للظفر بخمسة مقاعد مخصصة لها في مجلس النواب .


 




 

 


 

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