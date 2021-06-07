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الإثنين، 07-06-2021 02:42 م

رمزي العجارمة يؤدي القسم في مجلس النواب الثلاثاء

النواب


الوكيل الإخباري - يؤدي المرشح رمزي محمود عياده العجارمة، الثلاثاء، حلف اليمين الدستورية، عضوا في مجلس النواب التاسع عشر، خلفا للنائب الذي تم فصله أسامة العجارمة، سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

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ووفق جدول أعمال المجلس الثلاثاء، يعرض كتاب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المتضمن إعلام المجلس بأن رمزي محمود عياده العجارمة هو المرشح الحاصل على أعلى الأصوات من ذات القائمة الفائزة والذي يلي صاحب المقعد الشاغر عن الدائرة (الخامسة/العاصمة).


ويناقش المجلس قرار اللجنة القانونية رقم (10) تاريخ 18/5/2021 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.


كما سيتم مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، ومشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020 والمعاد من مجلس الأعيان.


 




 

 


 

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