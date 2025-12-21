سؤال نيابي بخصوص السفير الأمريكي الجديد

واستفسر العموش عن طبيعة الأنشطة واللقاءات، لا سيما الاجتماعية منها، التي يشارك فيها السفير داخل المملكة، وما إذا كانت تتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووفقاً للأعراف والاتفاقيات الدبلوماسية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا.
كما استفسر عمّا إذا كانت حركة السفير الأمريكي مفتوحة دون قيود، أم خاضعة لضوابط تُطبق على رؤساء البعثات الدبلوماسية، مطالباً بتوضيح الأطر القانونية التي تنظم تلك التحركات، خصوصاً ذات الطابع الاجتماعي أو الجماهيري.
