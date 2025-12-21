الأحد 2025-12-21 02:09 م

سؤال نيابي بخصوص السفير الأمريكي الجديد

جيم هولتسنايدر
جيم هولتسنايدر
الأحد، 21-12-2025 01:19 م

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - وجّه النائب الدكتور حسين العموش سؤالاً نيابياً إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين، عبر رئيس مجلس النواب، استناداً إلى المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي، حول طبيعة تحركات وأنشطة السفير الأمريكي الجديد لدى المملكة، جيمس هولتسنايدر.

واستفسر  العموش عن طبيعة الأنشطة واللقاءات، لا سيما الاجتماعية منها، التي يشارك فيها السفير داخل المملكة، وما إذا كانت تتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووفقاً للأعراف والاتفاقيات الدبلوماسية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا.


كما استفسر عمّا إذا كانت حركة السفير الأمريكي مفتوحة دون قيود، أم خاضعة لضوابط تُطبق على رؤساء البعثات الدبلوماسية، مطالباً بتوضيح الأطر القانونية التي تنظم تلك التحركات، خصوصاً ذات الطابع الاجتماعي أو الجماهيري.

 


