سؤال نيابي حول إدخال مادة مسرطنة للأردن

الوكيل الإخباري - وجّه النائب صالح العرموطي سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء حول إدخال مادة ثاني أكسيد التيتانيوم للأردن، وهو مادة مضافة تحمل الرقم (E17) التي تدخل في الصناعات الغذائية.

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وطلب العرموطي في السؤال، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" معرفة كيفية السماح بإدخال هذه المادة إلى الأسواق الأردنية، وما مقدار الكمية التي دخلت.



وتاليا نص السؤال:

معالي رئيس مجلس النواب المكرم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.





1. هل تعلم الحكومة أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تتوافق مع مضمون تحذير صادر عن هيئة بحثية دولية ( هيئة سلامة الأغذية الأوروبية(EFSA)) تقر أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم هي مادة مضافة تحمل الرقم (E17) التي تدخل في الصناعات الغذائية غير آمنة صحياً وتؤدي للإصابة بالسرطان كسرطات الرئة والتليف .



2. هل تعلم الحكومة أن مدير عام الغذاء والدواء قد أصدر كتاباً بتاريخ٢٥/٨/٢٢٠٢ لوزارة الصناعة والتجارة وغرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة عمان وغرفة تجارة عمان والنقابة العامة لتجارة المواد الغذائية بمنع استيراد هذه المادة أو أي مدخلات إنتاج تتضمنها وعدم استخدامها في الصناعات الغذائية علما أنه ثبت لهيئة سلامة الأغذية الأوروبية في شهر تشرين الأول ٢٠٢١ عدم مأمونية فلماذا هذا التأخير في التعميم .



3. لماذا قامت مؤسسة الغذاء والدواء بإعطاء مهلة لوقف استعمال هذه المادة حتى نهاية العام الحالي لغاية تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢ على حساب صحة وسلامة المواطن خاصة أن هذه المادة تشكل خطراً على حياة الإنسان وسلامته وكان يتوجب أن يكون هناك منع فوري لاستعمال هذه المادة وبدون تأخير وبالإضافة لمصادرتها .



4.كيف سمح لهذه المادة بالدخول إلى الأسواق الأردنية دون أن يكون هناك رقابة صحية ومخبرية.



5.ما مقدار الكمية التي دخلت الأردن وما مقدار الكمية التي تم استهلاكها ومن هي الجهات التي قامت بإدخالها.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

النائب المحامي

صالح عبدالكريم العرموطي