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الأحد، 25-09-2022 11:34 ص

سؤال نيابي حول الممحاة المسرطنة في السوق المحلي

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الوكيل الإخباري - وجه النائب صالح العرموطي سؤالا نيابيا إلى وزير الصناعة والتجارة حول ممحاة الرصاص المسرطنة.

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وتاليا نص السؤال:

 

معالي رئيس مجلس النواب المكرم،
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الصناعة والتجارة.

 

1. هل صحيح أنه قد تم رصد بعض أنواع ممحاة الرصاص المنتشرة في السوق المحلي تحتوي على مادة (فتاليت) المسرطنة بنسبة عالية عن طريق مؤسسة المواصفات والمقاييس. 


2. هل صحيح أنه قد تم عمل فحوصات فنية لجميع أصناف المحايات المنتشرة في الأسواق؟، وهل صحيح أنه قد تبين وجود مادة كيميائية لبعض الأصناف كمادة مسرطنة ولها آثار سلبية على الأطفال وتستخدم لمنح الليونة للبلاستيك.


3. ما هي الإجراءات الفورية التي اتخذتها المواصفات والمقاييس للتأكد من سلامة جميع أنواع المحايات وتحديد الأنواع غير الصالحة للاستخدام ونشر صور هذه الأصناف وسحبها من الأسواق.


4. لماذا لم تقم الدائرة بالإعلان وبشكل واضح للمواطنين عن الأسماء التجارية لأنواع المحايات التي احتوت على مواد مسرطنة، ولماذا لم يتم نشر هذه الأسماء حتى يحظرها الناس ولحماية أطفالهم وللحفاظ على حقوقهم ولحماية صحتهم والمساهمة في ضبط الكميات المتسربة للأسواق.


5. هل صحيح أن هذه المادة تواجدت بنسب عالية لبعض الأصناف، كما ورد على لسان بعض المسؤولين في الدائرة.


6. من هو المستورد لهذه المحايات وما هو نوع الممحاة. 


7. من هم الموظفين الذين نظموا المواصفة للممحاة وسمحوا بإدخالها للأردن، وكيف تم اكتشاف المخالفة وما هي الإجراءات التي اتخذت بحق الموظفين أو المتسببين. 


8. كم مقدار الكمية التي دخلت الأسواق ومنذ متى دخلت وكم مقدار الكميات التي تم ضبطها في الأسواق. 


وتفضلوا بقبول الاحترام،
النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي

 




 

 


 

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