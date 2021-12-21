سؤال نيابي حول صوامع القمح الجديدة في العقبة

الوكيل الإخباري - وجه النائب فريد حداد سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة حول صوامع القمح الجديدة الموجودة على الشاطئ الجنوبي للعقبة والتي بنيت بعد تفجير الصوامع القديمة.

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كما سأل حداد عن تكلفة حفل الاتفاق مع شركة موانئ أبو ظبي وكم دفع لاستضافة الوفود والإعلاميين.



وتاليا نص السؤال:



معالي رئيس مجلس النواب الاكرم

الموضوع: الأسئلة

رقم السؤال: ( )

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظـام الداخلـي لمجلس النواب، أرجو توجيه السـؤال التالي إلى دولـــة رئيس الوزراء.



نص السؤال:



1-ما هو مستقبل ومصير صوامع القمح الجديدة الموجودة على الشاطئ الجنوبي للعقبة التي بنيت بعد تفجير الصوامع القديمة وذلك بعد الاتفاق مع شركة موانئ أبو ظبي وهل أصبحت تحت نفوذ الشركة الإماراتية ام ستهدم كما سابقاتها؟



2-كم تكلفة حفل الاتفاق مع شركة موانئ أبو ظبي وكم دفع لاستضافة الوفود والإعلاميين؟.



النائب الدكتور فريد حداد